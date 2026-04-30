ＮＧＫは４日続伸、２７年３月期最高益・増配予想で自社株買いも

ＮＧＫ<5333.T>は４日続伸。この日午後１時４０分ごろ、２７年３月期連結業績予想について売上高を７１００億円（前期比６．０％増）、営業利益を１０７０億円（同１２．６％増）と発表した。売上高、営業利益とも連続で過去最高を更新する見通し。配当予想も１０６円（前期８０円）と増額した。これを好感した買いが入っている。



ＡＩ用途を中心とする半導体需要の拡大により、半導体製造装置用製品やハイセラムキャリアなどが引き続き伸びる見込み。ＮＡＳ電池の製造終了に伴う特別損失を前期に計上した反動で、純利益段階でも過去最高となる見通しだ。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が６７０１億２５００万円（前の期比８．２％増）、営業利益が９４９億９７００万円（同１６．９％増）だった。



あわせて自社株買いを実施すると発表した。６５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．３％）を上限に、５月１日朝の名古屋証券取引所の自己株式立会外買付取引（Ｎ－ＮＥＴ３）で買い付ける。買い付け価格は４月３０日の終値。



出所：MINKABU PRESS