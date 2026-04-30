アクモス<6888.T>は大幅安となっている。午後２時ごろに２６年６月期の連結業績予想について、営業利益を７億円から４億５０００万円（前期比２２．９％減）へ、純利益を４億５０００万円から３億４０００万円（同１１．９％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



ＩＴソリューション事業での子会社の獲得や子会社の決算期変更による影響を考慮し売上高は７０億円から７５億円（同１６．８％増）へ上方修正したものの、消防防災ソリューション及び官公庁などの大型プロジェクトでの機器・必要資材の調達コスト上昇や人件費など営業費用の増加が利益を圧迫し、営業利益以下を下方修正した。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）決算は、売上高５６億９８００万円（前年同期比１７．６％増）、営業利益４億９００万円（同１７．２％減）、純利益２億５０００万円（同２２．３％減）だった。



出所：MINKABU PRESS