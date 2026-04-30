村田製作所<6981.T>は後場急伸し、上場来高値を更新した。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１兆９６００億円（前期比７．１％増）、最終利益予想は２９３０億円（同２５．３％増）とした。同時に取得総数７５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．１２％）、取得総額１５００億円を上限とする自社株買い及び消却を実施すると開示しており、これらを好感した買いが集まっている。今期はコンデンサーを中心にデータセンター関連需要の増加を背景とした増収を見込む。



２６年３月期は売上高が前回予想の１兆８０００億円から１兆８３０８億５６００万円（前の期比５．０％増）、最終利益が２２００億円から２３３９億２０００万円（同微増）で着地した。各利益は減益予想から一転し増益となった。積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の売り上げがサーバー向けのほか、スマートフォンや代理店向けで拡大した。



なお、自社株買いは５月１１日から２７年１月２９日までを取得期間として行う。取得した全株式は２７年２月２６日付で消却する。



出所：MINKABU PRESS