プロバスケットボールプレイヤーの富樫勇樹がプロデュースするクロスカルチャーイベント『YUKI TOGASHI Presents UNAVERAGE FES.』（アンアベレージフェス）が、7月20日に横浜BUNTAIにて開催される。

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本イベントは、バスケットボール選手をはじめ、様々な競技のトップアスリートや人気アーティスト、インフルエンサーらが一堂に会し、“人／音楽／カルチャー／スポーツ”といった垣根を越え、バスケットボールファンだけでなく、様々な楽しみ方や体験ができるクロスカルチャーイベントとして2024年にスタートしたもの。

同イベントは、富樫が「もっと多くのスポーツ好きな人や家族連れに、アリーナの熱狂を体感してほしい」との想いからスタート。第3回目の今年は初の祝日開催で、スポーツと音楽が融合した唯一無二のアリーナエンターテインメントとして開催される。

バスケットボール界のみならず、さまざまな競技から日本を代表するトップアスリートたち、そしてアーティストが真夏の横浜に集結し、1日限りの規格外な熱狂空間を創出。今回は団体（6名以上）や高校生以下の子どもを対象とした特別チケットが新設されるため、これまでの平日夜の開催では参加できなかった家族連れや、部活の仲間、友人同士など、大人数で楽しむこともできる。

さらに、さまざまなジャンルのトップアスリートによる異種格闘技とも言える対決を展開。普段交わることのない他競技のアスリートがプライドをかけた戦いを繰り広げる。

加えて、アーティストによる音楽ライブやダンスパフォーマンスも予定。今後のアスリートやアーティスト等の出演発表は、順次、公式ウェブサイトやUNAVERAGE公式X（旧Twitter）などにて発表される。

なお同イベントのチケットは、明日5月1日正午から11日23時59分までUNAVERAGE会員先行（先着）を受け付ける。

＜富樫勇樹 コメント＞

2024年・2025年に続き、今年も第３回目を開催できることをとても嬉しく思っています。今年は、7月20日（月・祝）海の日、初めての祝日開催となります。いままで平日開催で来場に足踏みしていた方にも、普段の試合とは違うアスリートの一面を見ていただく機会にできたら嬉しいです。「UNAVERAGE FES.」の魅力は、競技の枠を超えたトップ選手たちが結集して、来場者の方と一緒にアクティビティを体験・体感することで、今年のイベントも楽しみです。アーティストのパフォーマンスを観に来られる方も、スポーツが好きな方も、バスケをやりたい方も、皆さんが楽しめるようなイベントにしますので、楽しみにしていてください！そして是非会場にお越しください！

（文＝リアルサウンド編集部）