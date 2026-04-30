【リボベジ】少量の水でぐんぐん育つ「長ねぎ」栽培のコツ
【画像で見る】リボベジに向いている長ねぎの選び方
野菜の切れ端を再生させて、もう一度野菜を楽しむ「リボベジ」。「リボーンベジタブル」の略でいつもなら捨ててしまう部分をいかして、お財布にも環境にも◎今回は園芸に詳しくなくても育てやすい、「長ねぎ」栽培のコツをご紹介します。
教えてくれたのは…
▷そらべジガーデンハックさん
東京農業大学卒業後、園芸の楽しさを知ってもらうためにYouTubeチャンネル「そらべジガーデンハック」で動画を配信してブレイク。著書『おうちで大収穫！ 世界一カンタンな野菜のつくり方』（KADOKAWA）も好評！
POINT1 日の当て過ぎには要注意！
植物を育てるときは「日当たりが大事」と思いがち。でも、リボべジは？ 「日の当て過ぎは水が温かくなり過ぎて、根腐れを起こす原因になります。水耕栽培のリボべジの場合はシンクの横など日陰になる場所がおすすめです」（そらべジガーデンハックさん）
シンクの横がベストポジション！
POINT2 少量の水を2日に1回替える
日の当て過ぎとともに、水のあげ過ぎも根腐れのもと！ 「水は野菜の底に少しつくくらいの少量が適量です。多すぎると根が腐りやすくなります。また水替えは2日に1回くらいを目安にし、根が出てきたら4日に1回でOK」
POINT3 めでるのは大事。でも手のかけ過ぎには気をつけて！
毎日、育つ野菜がうれしくて、つい水をあげたり、場所を動かしたりしたくなります。でもちょっと待って！ 「植物にも愛情は伝わります。でも水や日の光が過剰になると枯れてしまうので、手のかけ過ぎには気をつけて」
■リボベジに必要な道具
これさえあれば始められるマストアイテム
浅めのお皿
土を使わずに水だけで育てるリボべジの場合、必要な水はほんの少し。そのため、浅めのお皿が1つあれば、大体どんな野菜でも育てることができます。
あると便利な道具
100円ショップの豆苗プランター
豆苗がちょうど納まる市販のプランターは水はけもよくて便利。豆苗以外の野菜にも活用可能。いろんな100円ショップで売っているので探してみて。
■お皿に置いておくだけ！長ねぎの育て方
麺や汁もののちょい足しに便利な香味野菜の代表。青い葉がにょきにょき生えてきて、万能ねぎ代わりに使えます。
STEP1 根が生えているものを選んで準備
買ってきたねぎの中から、底に根が生えているものを選んで、切る準備をします。
STEP2 根から4cmのところを包丁で切る
根から4cmくらいのところを包丁でカットします。多少の長さの違いは問題ナシ。
STEP3 浅いお皿にねぎを立て少量の水を入れる
浅いお皿に、根だけが水につかるように少量の水を入れます。白い部分まで水につからないように注意。
水は根がかぶるくらい
編集部がやってみた！
「4〜5日目から伸び始めて、2週間後は12cmほどに！少ない水でも、ぐんぐん育つのを見て感動でした」
＊ ＊ ＊
お味噌汁やちょっと使いたい時にも便利な長ねぎ。キッチンに緑があるのも、気分が癒されますね。
撮影／布川航太 編集協力／山本美和