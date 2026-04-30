佐田建設 <1826> [東証Ｓ] が4月30日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の10.8億円→17.1億円(前の期は9.6億円)に58.8％上方修正し、増益率が11.7％増→77.4％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6億円→12.4億円(前年同期は6.9億円)に2.0倍増額し、一転して78.2％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年3月期通期連結業績予想について、売上高は前回予想を下回る見込みであります。損益面では、大型工事における採算改善、物価上昇分の価格転嫁交渉の進展等により、売上総利益率が改善したことから、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも前回予想を上回る見込みであります。個別業績予想については、連結業績予想の修正と同様の理由によるものであります。