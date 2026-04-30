アビックス <7836> [東証Ｓ] が4月30日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の2.8億円→2.2億円(前の期は2.2億円)に20.3％下方修正し、増益率が25.4％増→横ばいに縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の2.2億円→2.3億円(前の期は1.8億円)に4.4％上方修正し、増益率が24.9％増→30.4％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2億円→1.4億円(前年同期は1.9億円)に28.4％減額し、一転して27.3％減益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当連結会計年度(2025年４月1日～2026年３月31日)において、当社グループの販売が堅調に推移したことにより、売上高は業績予想を上回る見込みです。営業利益及び経常利益につきましては、中長期的な事業成長を見据えた人材採用・育成への投資を積極的に進めたことに伴う人件費の増加により、販売費及び一般管理費が前回予想を上回ることから、前回予想を下回る見込みとなりました。当該人材投資は、今後の収益拡大の基盤となるものと考えております。 なお、次期以降においても着実な収益拡大が見込まれることから繰延税金資産47百万円を計上し、法人税等調整額△45百万円を計上した結果、当期純利益は236百万円となる見込みです。 以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、2025年５月14日に公表いたしました業績予想を上回る見込みとなりました。※上記の業績予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。