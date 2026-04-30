30日15時現在の日経平均株価は前営業日比729.60円（-1.22％）安の5万9187.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は374、値下がりは1166、変わらずは28と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は354.8円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が90.51円、ＳＢＧ <9984>が78.84円、フジクラ <5803>が61.55円、コナミＧ <9766>が31.85円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を119.17円押し上げている。次いでイビデン <4062>が59.33円、キオクシア <285A>が34.02円、ファストリ <9983>が33.79円、村田製 <6981>が23.09円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は食料で、以下、金属製品、石油・石炭、海運と続く。値下がり上位には陸運、建設、銀行が並んでいる。



※15時0分6秒時点



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