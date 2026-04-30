お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）が30日、自身のXを更新。占い師の細木数子さんからコンビ名の改名を提案されていたことを明かした。

女優・戸田恵梨香が主演を務め、細木さんの半生を描いたNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」が27日から配信スタート。好評を博している。

これを受け、河本は「細木先生の作品、地獄に落ちるわよ 実は、次長課長もその時に出てました」とし、「細木先生から言われた言葉は、改名してあげます。あなたたちは、明日からピンクandグリーンですと」とコンビ名の改名を提案されていたことを明かした。

続けて「僕が先生、どちらがピンクですか？と聞いたら、それはね…あなたよ！と言われました懐かしい思い出」と当時を振り返り、その上で「改名はしませんでした」とつづっていた。

フォロワーからは「ピンクくんって響きは今なら売れそうな感じもして怖い」「何が正解だったかは分からんよ」「あれだけ改名ブームかつ細木フィーバーみたいな状況で、周りに流されずに改名しなかったのは偉いなと思ってました」などの反応が寄せられていた。