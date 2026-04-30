有名女優、彩り豊かな手料理4品披露「おしゃれ」「さっぱりしてて美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】俳優の秋野暢子が4月29日、自身のInstagramを更新。彩りが綺麗な手料理のショットを公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「おしゃれ」鶏モモ肉のステーキ・生ハムで巻いたトマトなど手料理4品公開
秋野は4品の手料理のショットを投稿。「鶏モモ肉のステーキ 甘辛タレで」「トマトを生ハムで巻き巻き。マヨネーズとゴマダレのソース 粉チーズとパセリをパラパラ」「はんぺんとカニカマを丸めて 焼き上げ」「きゅうりとえびをゆかりを混ぜ混ぜ」と、簡単な作り方を交えながら4品を紹介し、生ハムとパセリの赤と緑やえびとゆかりの紫などの色が美しく映えるショットを公開している。
この投稿には「おしゃれ」「毎回の料理が綺麗すぎます」「真似できそうなレシピもある」「彩り豊かで全部食べたい」「さっぱりしてて美味しそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「おしゃれ」鶏モモ肉のステーキ・生ハムで巻いたトマトなど手料理4品公開
◆秋野暢子、手料理4品披露
秋野は4品の手料理のショットを投稿。「鶏モモ肉のステーキ 甘辛タレで」「トマトを生ハムで巻き巻き。マヨネーズとゴマダレのソース 粉チーズとパセリをパラパラ」「はんぺんとカニカマを丸めて 焼き上げ」「きゅうりとえびをゆかりを混ぜ混ぜ」と、簡単な作り方を交えながら4品を紹介し、生ハムとパセリの赤と緑やえびとゆかりの紫などの色が美しく映えるショットを公開している。
◆秋野暢子の手料理が話題
この投稿には「おしゃれ」「毎回の料理が綺麗すぎます」「真似できそうなレシピもある」「彩り豊かで全部食べたい」「さっぱりしてて美味しそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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