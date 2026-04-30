球団公式Xが公開

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地エンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場。2打数無安打ながら3四球で出塁し、チームの3-2サヨナラ勝ちに貢献した。試合後、球団公式SNSで公開された1枚にはシカゴのファンから続々と反響が寄せられた。

気合十分のポーズで決めた。

試合後、次戦に向けて敵地へ移動する選手たち。サングラスをかけた村上は、カメラを向けられると口を大きく開き、右腕を上げて拳を握りしめるポーズで反応。エンゼルスとの本拠地3連戦を全勝し、ガッツポーズで応えているような1枚だった。

球団公式Xとインスタグラムが「サンディエゴへ出発」と文面に綴って実際の画像を公開すると、米ファンから熱い視線が注がれた。

「ちょっと待って、ホワイトソックスにオーラがあるだと？」

「契約延長しろ。ユナイテッド航空よ、彼が欲しいだけのピーナッツを与えてくれ」

「大好きだぞムネ」

「彼が欲しいだけの給料を与えろ」

「ムネエエエ」

「ムネが燃えてるぜ！」

メジャー最多12本塁打と暴れている村上。ホワイトソックスは、5月1日（日本時間2日）からパドレスとの敵地3連戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）