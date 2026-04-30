5月3日に京都芝3200メートルで決戦

5月3日に行われる中央競馬のG1天皇賞・春（京都芝3200メートル）の出走馬と枠順が30日、JRAから発表された。出走を予定していた重賞勝ち馬の名がなく、ファンからは落胆の声が上がっている。

今年の天皇賞・春は15頭立てとなった。

昨年のダービー馬で、前走はG1大阪杯を制したクロワデュノール（牡4、斉藤崇）は4枠7番。武豊騎乗のアドマイヤテラ（牡5、友道）は2枠3番、昨年覇者のヘデントール（牡5、木村）は7枠12番となった。

一方で、2月にG3ダイヤモンドSを勝ち、天皇賞・春に出走予定だったスティンガーグラス（牡5、友道）の名は出馬表になし。有力馬の1頭と目されていたが、直前でアクシデントがあったとみられ、X上のファンからは様々な声が上がった。

「あちゃースティンガーグラス回避か…」

「スティンガーグラス有力候補だったのにいなくなってもうた…」

「軸にしようと思ってたのに」

「スティンガーグラス回避は残念だなぁ」

「ええええええスティンガーグラス これで買い目変更だな」

天皇賞・春は5月3日午後3時40分発走。表彰式プレゼンターは、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛が務める。



（THE ANSWER編集部）