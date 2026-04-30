Ｂ２ベルテックス静岡は３０日、松永康太社長（４２）と森高大ヘッドコーチ（３６）、加納誠也主将（３７）が静岡市役所を表敬訪問し、難波喬司市長（６９）にシーズン終了を報告した。今季は「Ｂ２優勝」を目標に掲げたものの、１５勝４５敗で西地区最下位と低迷。Ｂ２参入３シーズン目で初めてプレーオフ進出を逃した松永社長は「もう一度、チームを見つめ直したい」と、来季への巻き返しを誓った。

すでに、気持ちは新たなシーズンに向かっている。２８日に森ヘッドの契約満了を発表。井上雅史新ＧＭ（６０）のもと、新チームの編成に着手している。東静岡駅そばに新アリーナが完成予定の２０３０年にプレミア入りを目指すベルテックスが参入するには、来季から２シーズン連続で入場者数１試合平均３０００人以上が必須条件。ホーム全３０試合で計９万人が最低ラインとなるが、「１０万人が目標」と、社長が具体的な数字を掲げ、「今季の苦いシーズンをバネに前進していくので、ご支援よろしくお願いします」と、訴えた。

また、今季限りで現役引退した加納は、難波市長から「チームの顔として存在感はあった。本当にお疲れ様でした」と、ねぎらいの言葉を受けた。