お笑いタレントの平野ノラ（47）が29日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。お笑いタレントのふかわりょう（51）について話した。

25歳であきらめかけたお笑いの道に31歳で戻ることを決断したという平野。パーソナリティーでタレントの大沢あかねから「戻ろうと思ったきっかけのひとつに事務所の先輩のふかわりょうさんにアドバイスをいただいたという」と声が上がった。

これに対し、平野は「バブルネタがわりとどこへ行っても絶対無理だよって結構言われていてあきらめかけてはいたんですよね。ショートコントやればいいのか、演技も全然上手くないし長尺のコントもなんかしっくり来ず…」とブレイク前を振り返った。

さらに、「どういたらいいんだろうっていうのをずっと思っていて、そろそろあと1年やってダメだったらキャラ変えようかなと思っていたところにふかわさんが“絶対方向性間違っていないから、このまま頑張ってやってみて”、“あなたは4年後素敵な夢を見られるよ”みたいな詩人みたいなこと言うんですよ」とした上で、「それですごい励みになって(バブルネタを)続けた感じですね」と明かした。

一方で、「憧れの人は誰？」という番組からのアンケートには「劇団ひとり」と回答しており「本当ひとりは悩ましい男だわ。まず顔がタイプ、声もすごい好きですしキャラクターも全部面白いし」と話すと大沢は「ちょっとよく分からないですけど…」とコメント。平野は「いや、分かれよ！」とツッコミを入れた。