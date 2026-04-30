YouTubeは、ゴールデンウィーク期間中の5月1日から5月7日までの7日間、テレビ画面での視聴を想定した特別企画『YouTube おちゃのま お笑い WEEK』を開催することを発表した。

本企画は、昨年好評を博した「YouTube おちゃのまスペシャル」をテーマ別にシリーズ化した第一弾。お笑いをテーマとする人気の7チャンネルが参加し、期間中は毎日ゴールデンタイムに本企画のために撮り下ろされた長尺コンテンツをライブ配信、もしくはプレミア公開する。配信はYouTube Japan 公式チャンネルから視聴可能で、家族や友人とリビングのテレビで楽しむ視聴体験を想定している。

参加チャンネルとスケジュールは、5月1日19時に「さまぁ～ずチャンネル」、5月2日21時に「チョコレートプラネット チャンネル」、5月3日21時に「お笑い芸人のたくろうチャンネル」、5月4日19時に「ハリセンボンOfficial Channel」、5月5日20時に「NEWSクライシス【公式】」、5月6日19時に「狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!」、5月7日19時に「アンタッチャブルでやらせてもらってます」の順で配信される。

あわせてYouTubeは、テレビの大画面（コネクテッドテレビ／CTV）での視聴スタイルが定着しており、CTVにおけるYouTube視聴シェアが2年連続で第1位を記録したと発表している（REVISIO株式会社による2025年1月～6月の調査）。

全ラインナップの確認やプレミア公開のリマインダー設定は、後日YouTube Japan 公式チャンネルで公開される「YouTube おちゃのま お笑い WEEK」再生リストから行える。

（文＝リアルサウンドテック編集部）