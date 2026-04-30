テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）に次にブレークすると思うほど「バカ面白い」と絶賛する元アスリートを明かした

「これ、いろんな会議で言っているんですけど」としつつ、「元卓球選手で解説者の平野早矢香さんっていう人がいて。本当にバカ面白い」と実名を挙げた。

28日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演した平野さん。TVerで配信中であることを挙げ、佐久間氏は「選手時代は“鬼”って言われていた人なんですよ、あまりに怖くて。一時期は日本のエースで、今は解説やられているんですけど、何系の面白さかって言うと、なんだろうな、しゃべり始めたら止まらない。とにかくしゃべりまくっているのよ。松野明美さんと増田明美さんを足したみたいな人」と説明した。

「とにかく猪突猛進で。卓球選手なんだけど、卓球選手として自分が勝負弱いと。どうしたらいいか悩んで、その時一番勝負強い人は誰だろうって、麻雀のプロ雀鬼・桜井章一にノーアポで行ったんですよ。麻雀もやったことないのに、“私、勝負弱いんです。メンタル教えてください”って言って雀鬼のところに行って、メンタルとか教えてもらったりとかした人なの」とした。

さらに「27歳までテレビも見たことない。家にもテレビがなかったって。卓球に集中したいから。だけど、本当に『相棒』だけ大好きって人」としつつ「行動力が凄くて、解説もめちゃくちゃ面白い」と絶賛した。

「俺は世界卓球が終わったら、今の高橋成美さんがりくりゅうの解説から仕事が爆増しているじゃん。世界卓球でもあると思うんですよ、平野早矢香さんがブレイクするってことが」と太鼓判を押した。