「よろしゅう」 大阪・心斎橋に待望の「ジョーダンストア」登場 世界初登場の限定アイテム公開…ジャケット14万8500円
大阪・心斎橋PARCOに国内2店舗目となるジョーダンストア「WORLD OF FLIGHT OSAKA」が、あす5月1日にオープンする。4月30日に内覧会が行われ、世界初登場となるアイテムなどが披露された。
【写真】注目…「JORDAN BRAND ×（C）SAINT Mxxxxxx（TIME）CAPSULE」コレクション
「WORLD OF FLIGHT」は、マイケルジョーダンの「ジョーダン ブランド」に特化したショップで、日本では東京・渋谷に続いて2店舗目となる。御堂筋に面する心斎橋PARCOの大規模リニューアルにあわせ、地下1階に誕生する。
店内には、ジョーダンが「YOROSHUU（よろしゅう）」と登場するほか、ナンバー「23」をあしらったビジュアル＆アイテムがずらり。最新のフットウェアをはじめ、アパレル、バッグ、アクセサリー、大阪限定アイテムやカスタムサービスなども充実する。
オープンの注目は、「ジョーダン ブランド」と「（C）SAINT Mxxxxxx（セント マイケル）」がコラボレーションした「JORDAN BRAND ×（C）SAINT Mxxxxxx（TIME）CAPSULE」のコレクション。1日から大阪で先行発売、23日より各店舗などで販売される。
同コレクションは、2026年4月に発掘されたタイムカプセルの中から、時を越えて回収されたアイテムというストーリーのもと、時間そのものが、ひとつの表現となりうる可能性を示唆する。バーシティジャケット、キャップ、Tシャツ、フーディ、パンツで構成。ジャケットは14万8500円（税込）の限定アイテムとなる。
■「WORLD OF FLIGHT OSAKA」
住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO 地下1階
営業時間：午前10時〜午後8時
【写真】注目…「JORDAN BRAND ×（C）SAINT Mxxxxxx（TIME）CAPSULE」コレクション
「WORLD OF FLIGHT」は、マイケルジョーダンの「ジョーダン ブランド」に特化したショップで、日本では東京・渋谷に続いて2店舗目となる。御堂筋に面する心斎橋PARCOの大規模リニューアルにあわせ、地下1階に誕生する。
オープンの注目は、「ジョーダン ブランド」と「（C）SAINT Mxxxxxx（セント マイケル）」がコラボレーションした「JORDAN BRAND ×（C）SAINT Mxxxxxx（TIME）CAPSULE」のコレクション。1日から大阪で先行発売、23日より各店舗などで販売される。
同コレクションは、2026年4月に発掘されたタイムカプセルの中から、時を越えて回収されたアイテムというストーリーのもと、時間そのものが、ひとつの表現となりうる可能性を示唆する。バーシティジャケット、キャップ、Tシャツ、フーディ、パンツで構成。ジャケットは14万8500円（税込）の限定アイテムとなる。
■「WORLD OF FLIGHT OSAKA」
住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO 地下1階
営業時間：午前10時〜午後8時