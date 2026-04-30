【女子ゴルフ】神谷そら68でフィニッシュ 坂詰和久コーチをキャディー起用、二人三脚でV争い挑戦
◇女子ゴルフツアー NTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日 千葉県・浜野ゴルフクラブ＝6704ヤード、パー72）
メジャーのシェブロン選手権から帰国初戦となった神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が最終9番でイーグルを決めるなど4アンダー、68でホールアウトした。
帰国直後の試合で時差ぼけの影響などが心配されたが「特にそこまではなく、もちろんだるい感じはあるんですけど、眠たさは全くなく、多少だる重い感じです」と振り返った。
自身3度目の挑戦となった海外メジャーのシェブロンでは38位とまずまずの成績だった。飛距離は米ツアー選手にもひけを取らず、グリーンを狙うアイアンショットの高いボールも自身の力が通用すると手応えを得た。その武器のパワーを生かし、9番では残り220ヤードから2オンに成功し6メートルを決めてイーグルを奪取。一気に上位に浮上してきた。
今週はキャディーにコーチの坂詰和久氏を起用。「何をやるべきかは、いつも以上にはっきり言ってもらっているので、明確になっている」と信頼を寄せる。
「明日は天気がどうなるか分からないですし、スタート時間次第ですけど、まだ時間はしっかりあるので…。とりあえずこのだるさは取りたいです」と笑顔で話していた。