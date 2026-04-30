女優の佐伯日菜子（49）と、元夫で2014年に亡くなったサッカー元日本代表MF奥大介さんの長女である女優の成海花音（23）が30日、インスタグラムを更新。芸名の改名を発表した。

成海は「このたび、長くお世話になったヴィヴィアンを退所することになりました」と、所属した芸能事務所の退所を報告。「高校生の頃から、自分でも想像しなかった沢山の経験と、景色を見せていただきました。あの時間があったからこその今だと思っています」と感謝をつづった。

続けて「そしてこれからは、芸名（成海花音）ではなく、本名（奥可鈴）として活動していきます」と報告。「少し肩の力を抜いて、芸能という枠にとらわれすぎず、自分のペースでいろんなことに挑戦して行きたいです」と意気込みをつづり、「これまで応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました。これからもゆるやかに見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

成海は21年公開の映画「ブレイブ−群青戦記−」（本広克行監督）でスクリーンデビュー。同年、主演を務めた短編映画「Food 2.0」（石川真吾監督）で48時間映画祭最優秀主演女優賞に輝いた。

佐伯と奥さんは02年に結婚。2人の娘をもうけたが、13年に離婚。奥さんは14年、沖縄県宮古島市での事故で、38歳の若さで亡くなった。