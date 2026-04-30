元「ZIP！」リポーター團遥香、せいろを使ったおもてなし料理公開で反響続々「大量の焼売美味しそう」「最高すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの團遥香が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。おもてなし料理のショットを公開した。
【写真】父は有名建築家 元「ZIP！」美人リポーター「大量の焼売美味しそう」せいろを使ったおもてなし料理
團はストーリーズの機能でファンからの質問に答える形で投稿。「旦那さんのチームメイトが来たりしてると思うけど、おもてなし？料理知りたい」という質問に「ホームパーティーはせいろ使った料理が多いよ」と回答し、せいろで蒸された焼売を公開している。
この投稿には「せいろ料理でおもてなしなんて素敵」「大量の焼売美味しそう」「他のせいろ料理も見てみたい」「自宅でせいろ料理でたら最高すぎる」などといった声が寄せられている。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月にプロバスケットボール選手の原修太選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏。（modelpress編集部）
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【写真】父は有名建築家 元「ZIP！」美人リポーター「大量の焼売美味しそう」せいろを使ったおもてなし料理
◆團遥香、おもてなし料理公開
團はストーリーズの機能でファンからの質問に答える形で投稿。「旦那さんのチームメイトが来たりしてると思うけど、おもてなし？料理知りたい」という質問に「ホームパーティーはせいろ使った料理が多いよ」と回答し、せいろで蒸された焼売を公開している。
◆團遥香の投稿に反響
この投稿には「せいろ料理でおもてなしなんて素敵」「大量の焼売美味しそう」「他のせいろ料理も見てみたい」「自宅でせいろ料理でたら最高すぎる」などといった声が寄せられている。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月にプロバスケットボール選手の原修太選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏。（modelpress編集部）
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