1児の母・木村文乃、子どもの一口サーモンフライプレート披露「手の込んだ食事で羨ましい」「全部美味しそう」
【モデルプレス＝2026/04/30】女優の木村文乃が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもの食事のショットを公開した。
【写真】38歳ママ女優「全部美味しそう」子どもの一口サーモンフライプレート披露
木村は「チビうさごはん」とつづり、子どもの食事のプレートを披露。クマの形の木のプレートに「のりたまごはん サーモンフライ ブロッコリートマト 大根とハムのコールスロー 白菜となすのおみそしる りんご」を公開し、丸い一口サイズの子ども用のサーモンフライが並んだ様子を公開している。
また「昨日のストーリーにたくさんのDMありがとう御座いました」「たくさん声かけて貰って悩んでるのは自分だけじゃないって思うことができたから開き直ってサーモンフライ笑」「全国のキッチン担当のみなさまGW連日の食事作り大変だと思うけど一緒に乗り越えようねー」と子どもへの食事への意気込みも記している。
この投稿にファンからは「こんなに手の込んだ食事で羨ましい」「全部美味しそう」「一口サイズ可愛すぎる」「レシピ知りたい」「食事の悩みは親みんな一緒ですね」などといった声が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「全部美味しそう」子どもの一口サーモンフライプレート披露
◆木村文乃、子どもの食事公開
木村は「チビうさごはん」とつづり、子どもの食事のプレートを披露。クマの形の木のプレートに「のりたまごはん サーモンフライ ブロッコリートマト 大根とハムのコールスロー 白菜となすのおみそしる りんご」を公開し、丸い一口サイズの子ども用のサーモンフライが並んだ様子を公開している。
◆木村文乃の投稿が話題
この投稿にファンからは「こんなに手の込んだ食事で羨ましい」「全部美味しそう」「一口サイズ可愛すぎる」「レシピ知りたい」「食事の悩みは親みんな一緒ですね」などといった声が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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