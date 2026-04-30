約１年ぶりの先発復帰。鹿島の師岡柊生は「まだ全然ダメだなって」と反省しきり。貪欲に結果にこだわる
［J１百年構想リーグ第13節］東京V ２−１ 鹿島／４月29日／味の素スタジアム
鹿島アントラーズは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で、東京ヴェルディと敵地で対戦。濃野公人のゴールで先制したものの、前半のうちに２点を返され、１−２の逆転負けを喫した。
この試合で、左アキレス腱断裂の重傷を負った25年４月20日の岡山戦（〇２−１）以来、約１年ぶりの先発出場を果たしたのが師岡柊生だ。
４月12日の川崎戦（２−０）で約１年ぶりの公式戦復帰を果たした師岡は、続く浦和戦（〇１−０）、柏戦（〇１−０）と途中出場でピッチに立つと、東京V戦では４−４−２の右サイドで先発。後半は左サイドにポジションを変え、今季最長となる60分間プレー。濃野の先制点につながるクロスを供給するなど、アピールした。
ただ、当の師岡は「まだ全然ダメだなって感じています」と反省しきりだ。
SBの濃野の攻撃参加をサポートするなど右サイドを活性化したほか、対人プレーでも怪我の影響はないというものの、結果を出せていない点で課題も多かったという。
一方で、東京V戦ではCKのキッカーを任され、鋭いボールを入れていた。
「今日はピッチ上にキッカーがいなかったので。試合前から（キッカーだと）言われていて、練習から取り組んでいました。サインもしっかりチェックして（苦笑）、そこは大丈夫でした」
今季の鹿島では、ボランチの樋口雄太や柴崎岳をはじめ、荒木遼太郎、小川諒也、チャヴリッチらセットプレーのキッカーが豊富に揃う。しかし、東京V戦の前半はそうした選手たちは誰もピッチに立っていなかった。
「狙いは持ってキックしました。良いクロスが上がったといっても、結果につながらなければしょうがないので...でも、任せられた以上は頑張りたい」
セットプレーのキッカーとしても可能性を示したアタッカーのさらなる奮起に注目だ。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
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鹿島アントラーズは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で、東京ヴェルディと敵地で対戦。濃野公人のゴールで先制したものの、前半のうちに２点を返され、１−２の逆転負けを喫した。
この試合で、左アキレス腱断裂の重傷を負った25年４月20日の岡山戦（〇２−１）以来、約１年ぶりの先発出場を果たしたのが師岡柊生だ。
ただ、当の師岡は「まだ全然ダメだなって感じています」と反省しきりだ。
SBの濃野の攻撃参加をサポートするなど右サイドを活性化したほか、対人プレーでも怪我の影響はないというものの、結果を出せていない点で課題も多かったという。
一方で、東京V戦ではCKのキッカーを任され、鋭いボールを入れていた。
「今日はピッチ上にキッカーがいなかったので。試合前から（キッカーだと）言われていて、練習から取り組んでいました。サインもしっかりチェックして（苦笑）、そこは大丈夫でした」
今季の鹿島では、ボランチの樋口雄太や柴崎岳をはじめ、荒木遼太郎、小川諒也、チャヴリッチらセットプレーのキッカーが豊富に揃う。しかし、東京V戦の前半はそうした選手たちは誰もピッチに立っていなかった。
「狙いは持ってキックしました。良いクロスが上がったといっても、結果につながらなければしょうがないので...でも、任せられた以上は頑張りたい」
セットプレーのキッカーとしても可能性を示したアタッカーのさらなる奮起に注目だ。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
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