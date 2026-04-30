引退したフィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）の２人と、ばったり遭遇したという。

引退会見の翌日のこと。「りくりゅうペアにお会いしたのです！」とインスタグラムで報告したのは、元フジテレビの笠井信輔アナウンサー。「所用で、とあるスタジオを訪ねたところ、三浦璃来さん、木原龍一さんがエアウィーヴの撮影をしていたのです」という。確かに三浦は４月２９日に自身のインスタグラムで「本日はエアウィーヴの撮影でした！」と伝え、その様子を投稿している。

笠井アナは「りくりゅう」との遭遇に大興奮。「スタッフに知り合いがいましたので、ご一緒させていただきました！こんなにうれしいこと、光栄なことはありません」と感激した。

２人との会話も明かす。「三浦さんは バラエティー番組に出演するようになってとても楽しいそうです。『ほんとにテレビで見ていた人たちがそのままなんです』とうれしそうに言ってましたが、そっくりそのままお返ししました。お二人とも、とても気さくで、明るくて、仲が良くて、爽（さわ）やか。性格の良さがお話ししていても伝わってくる。ほんとにテレビで見ているイメージ通りの方でした」という。興奮冷めやらぬ様子で「それにしても、私はなんて幸せな者なんでしょう！すみません」と喜んだ。

記念撮影した写真をアップ。三浦は袖がシースルーになったブルーのブラウス、木原はカーキのシャツをさわやかに着こなしている。フォロワーからは「３人とも春らしいくすみカラーが素敵です」の声が寄せられた。