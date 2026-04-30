森香澄、美人妹とTWICEライブへ 姉妹ショット公開に「似てる」「オーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/30】フリーアナウンサーの森香澄が4月28日、自身のInstagramを更新。妹との姉妹ショットを公開し、話題となっている。
【写真】30歳フリーアナ「似てる」「オーラすごい」TWICEライブでの美人妹との2ショット
森は「今日のTWICEと この間のDay6」とつづり、MUFG STADIUM（国立競技場）にて同日開催されていた「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」と、4月25日、26日にKEIO ARENA TOKYOで開催されていた「DAY6 10th Anniversary Tour ＜The DECADE＞」に妹と一緒に訪れたことを報告。ライブのサイネージの前で、紫色のキャラクターを持つ姿や、ピンク色のキャラクターを持つ妹とのショットを披露している。
この投稿には「似てる」「オーラすごい」「仲良しで素敵」「美人姉妹」「推し活楽しんでて最高」「可愛い」などと声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳フリーアナ「似てる」「オーラすごい」TWICEライブでの美人妹との2ショット
◆森香澄、妹との姉妹ショットを披露
森は「今日のTWICEと この間のDay6」とつづり、MUFG STADIUM（国立競技場）にて同日開催されていた「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」と、4月25日、26日にKEIO ARENA TOKYOで開催されていた「DAY6 10th Anniversary Tour ＜The DECADE＞」に妹と一緒に訪れたことを報告。ライブのサイネージの前で、紫色のキャラクターを持つ姿や、ピンク色のキャラクターを持つ妹とのショットを披露している。
◆森香澄の投稿に反響
この投稿には「似てる」「オーラすごい」「仲良しで素敵」「美人姉妹」「推し活楽しんでて最高」「可愛い」などと声が寄せられている。（modelpress編集部）
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