元HKT48メンバー、イメチェンした新ヘアスタイル公開「さらに可愛くなってる」「雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】元HKT48の田島芽瑠が4月29日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】元HKT48メンバー「雰囲気変わる」イメチェンした新ヘア
田島は「美容室」とつづり、写真を投稿。「ミディアムレイヤーカットがお気に入り！カラーは赤みを抑えるブラウンにしてもらいました」と記し、屋内で椅子に腰掛け、くびれの入った、外ハネのヘアスタイルにイメージチェンジした姿を公開している。
この投稿には「素敵」「美人ですね」「さらに可愛くなってる」「雰囲気変わる」「新しい髪型も似合ってる」「新ビジュアルにキュン」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元HKT48メンバー「雰囲気変わる」イメチェンした新ヘア
◆田島芽瑠、イメチェンした新ヘア披露
田島は「美容室」とつづり、写真を投稿。「ミディアムレイヤーカットがお気に入り！カラーは赤みを抑えるブラウンにしてもらいました」と記し、屋内で椅子に腰掛け、くびれの入った、外ハネのヘアスタイルにイメージチェンジした姿を公開している。
◆田島芽瑠の投稿に反響
この投稿には「素敵」「美人ですね」「さらに可愛くなってる」「雰囲気変わる」「新しい髪型も似合ってる」「新ビジュアルにキュン」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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