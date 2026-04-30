平愛梨、妹・平祐奈との2ショットに「美人姉妹」「遺伝子強い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの平愛梨が4月29日、自身のInstagramを更新。妹で女優の平祐奈との姉妹ショットを公開し、話題となっている。
【写真】41歳4児のママタレ「遺伝子強い」14歳下妹との2ショット公開
愛梨は「ずっと愛らしい妹」とつづり、姉妹ショットを公開。「夫と妹とお出かけする時はなぜかピンクコーデになりがち この日も気分はピンク」という愛梨だが、ピンク色のトップスを合わせた祐奈に対し、グレーのトップスを合わせていた。「待ち合わせに合流した妹は『あれ？ピンクって言ってたから祐ちゃんピンクにしたのにー』って」「私は夫から誕生日＆クリスマスにプレゼントしてもらったバッグがピンクなだけだった」と愛梨らしいエピソードを披露していた。
この投稿には「仲良しで素敵」「可愛さ溢れる姉妹」「美人姉妹」「遺伝子強い」「最強ですね」「姉妹ショット最高」などの声が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「遺伝子強い」14歳下妹との2ショット公開
◆平愛梨、妹・平祐奈との姉妹ショット披露
愛梨は「ずっと愛らしい妹」とつづり、姉妹ショットを公開。「夫と妹とお出かけする時はなぜかピンクコーデになりがち この日も気分はピンク」という愛梨だが、ピンク色のトップスを合わせた祐奈に対し、グレーのトップスを合わせていた。「待ち合わせに合流した妹は『あれ？ピンクって言ってたから祐ちゃんピンクにしたのにー』って」「私は夫から誕生日＆クリスマスにプレゼントしてもらったバッグがピンクなだけだった」と愛梨らしいエピソードを披露していた。
◆平愛梨＆平祐奈の姉妹ショットに反響
この投稿には「仲良しで素敵」「可愛さ溢れる姉妹」「美人姉妹」「遺伝子強い」「最強ですね」「姉妹ショット最高」などの声が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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