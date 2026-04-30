東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

製造業PMI（4月）10:30

結果 50.3

予想 50.1 前回 50.4



非製造業PMI（4月）10:30

結果 49.4

予想 49.8 前回 50.1



RatingDog製造業PMI（4月）10:45

結果 52.2

予想 51.0 前回 50.8



※要人発言やニュース

【日本】

早ければ夏以降ナフサ不足で値上げラッシュの可能性（帝国データ）

政府が今夏の電気ガス代補助検討、期間限定で再開（ロイター）



日本取引所グループ（JPX）CEO

1ドル160円水準は安すぎる、140円台か130円台程度であるべき



【イラン情勢】

30日に米中央軍が新たな対イラン軍事計画をトランプ氏に説明へ

トランプ氏が大規模な攻撃再開を真剣に検討していることを意味する

中央軍はイランに対する「短期間かつ強力」な一連の攻撃計画を策定



米中央軍が中東に「ダークイーグル」配備を検討

射程距離2175マイル（3500km）以上

中東周辺地域からイラン全土を射程に収めることが可能

音速の5倍以上の速度で目標まで滑空するように設計



トランプ米大統領が海上封鎖を継続する方針示す

封鎖は爆撃よりも効果的。イランが核を持つことはできない

核に関するイランとの合意成立するまで海峡封鎖は解除しない



イラン最高指導者の軍事顧問レザイ氏

米が封鎖継続なら我々は対応する、報復は依然として有効

この戦争は米国にとって破滅的な結果をもたらす

米国はイランが提示した条件を受け入れるべき



【その他】

ウォール街では今や「TACO」ではなく「NACHO」が流行

＝Not A Chance Hormuz Opens（ホルムズ海峡が開く見込みゼロ）

海峡封鎖によるガソリン高騰に対する国民の怒りを表現

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