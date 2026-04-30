アメリカメディアは、トランプ大統領が、イランが譲歩しない場合軍事行動を検討すると報じました。30日に計画の説明を受ける予定だとしています。

トランプ大統領

「現時点では、イランが核兵器を持たないことに同意しない限り、取引は決して成立しないだろう」

トランプ大統領はこう述べ、再協議にむけてイランが提案しているとされる核問題の先送りには応じない考えを示しました。そのうえで「イランは降参すると言うしかない」と強調しました。

こうしたなかニュースサイト・アクシオスは29日、イランが譲歩しない場合、トランプ大統領が軍事行動を検討すると報じました。アメリカ中央軍が、「短期間で強力」な攻撃計画を策定したということで、トランプ氏は30日に司令官らから説明を受ける予定だとしています。

攻撃の標的には、インフラ施設が含まれる可能性があるほか、地上部隊による作戦や、高濃縮ウラン確保の為の特殊部隊による作戦も含まれる可能性があるとしています。

一方、イラン側も対抗姿勢を強めていて、国営メディアは29日、アメリカによる海上封鎖に対して「前例のない軍事行動をとる」と警告しています。

再協議にむけた見通しが立たないなか、原油の主要な国際指標であるアメリカ産WTI原油の先物価格は29日、終値で1バレル＝106ドル台をつけるなど再び、価格の上昇が続いています。