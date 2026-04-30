SNSで叩かれまくる毒舌芸人が“10年以上続けている善行”を告白！「ええ!?」「多面的ですね」とMEGUMI仰天

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

4月27日（月）の放送では、ゲストにとろサーモン・久保田かずのぶが登場。

普段は毒舌キャラとして活躍している久保田だが、そのイメージを覆すような“ある活動”を長年続けていると明かし、MEGUMIが衝撃を受ける一幕があった。

【映像】続けていること、ハマっているもの…毒舌芸人・久保田が意外な面を続々告白！

今回は久保田がゲストとして登場し、ネタ作りなどの仕事の話からプライベートな話題まで、さまざまなトークを繰り広げた。

そのなかで、以前久保田が番組を盛り上げるために悪役に徹した結果、ネット上で叩かれ、SNSのトレンド上位を自分の名前が独占していたという話題に。

この件について久保田は「ヒールがいるから主役が目立つ」と熱弁し、最近は子どもにケンカのシーンを見せないようにする親もいるが、そうすると子どもが痛みを知らないまま成長してしまうという話を真面目に語った。

教育のことも考えてお笑いに取り組んでいるという久保田に、MEGUMIは「嘘でしょ、そうなんだ」「へえええ」と衝撃を受ける。

すると久保田は、「ボランティア活動も10年以上やっている」と告白。普段のキャラクターからは考えられない久保田の一面に、MEGUMIは「えええ!?」「多面的ですねえ」とさらに驚いていた。