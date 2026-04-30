先制PK弾を挙げるも第1戦はドロー…アーセナルFWギェケレシュ「ホームでは間違いなく違ったものになる」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第1戦が29日に開催され、アーセナルは敵地でアトレティコ・マドリーと1-1で引き分けた。選手と指揮官のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。
アーセナルは前半42分、FWビクトル・ギェケレシュがペナルティエリア内で倒され、PKを獲得。同44分にギェケレシュが自らPKを決め、先制ゴールを奪った。
ギェケレシュは欧州CL決勝トーナメントでの初得点を記録。欧州CL準決勝でゴールを挙げた初のスウェーデン人選手にもなったが、後半は相手の反撃に遭い、試合は1-1のドローに終わった。
後半24分までプレーしたギェケレシュは試合後、難しい展開だったことを認めている。
「前半は試合をかなりコントロールできて、何度か良いチャンスを作り、そのうちの1つをゴールに結びつけることができた。後半は相手がはるかに良いスタートを切り、最終的にはゴールに値するプレーを見せた。終盤には、いくつかまずまずのチャンスがあったが、全体的には厳しい試合だった。アウェーでの試合が難しいことは分かっていた。しかし、まだ前半が終わったばかりだ」
準決勝第2戦は5月5日にホームで行われる。ギェケレシュは決勝進出に自信を示した。
「ホームでサポーターの声援を受けながらプレーするとなれば、間違いなく違ったものになるだろう。僕らはただ自分たちの役割を果たし、最高のパフォーマンスを発揮すればいい。ホームでの試合は素晴らしいものになるはずだ」
ミケル・アルテタ監督は「ここ(エスタディオ・メトロポリターノ)では、苦しい戦いを強いられる。世界トップクラスのチームを含め、多くのチームがここで苦しんできた。試合中には良い瞬間もあったが、苦しい瞬間もあった。勝敗の差は非常に小さい」と振り返り、「私たちはチャンピオンズリーグ準決勝という素晴らしい場所にいる。ホームのファンの前で戦うことになる。勝敗は私たち次第だ」と、第2戦に向けて決意を新たにした。
アーセナルは前半42分、FWビクトル・ギェケレシュがペナルティエリア内で倒され、PKを獲得。同44分にギェケレシュが自らPKを決め、先制ゴールを奪った。
ギェケレシュは欧州CL決勝トーナメントでの初得点を記録。欧州CL準決勝でゴールを挙げた初のスウェーデン人選手にもなったが、後半は相手の反撃に遭い、試合は1-1のドローに終わった。
「前半は試合をかなりコントロールできて、何度か良いチャンスを作り、そのうちの1つをゴールに結びつけることができた。後半は相手がはるかに良いスタートを切り、最終的にはゴールに値するプレーを見せた。終盤には、いくつかまずまずのチャンスがあったが、全体的には厳しい試合だった。アウェーでの試合が難しいことは分かっていた。しかし、まだ前半が終わったばかりだ」
準決勝第2戦は5月5日にホームで行われる。ギェケレシュは決勝進出に自信を示した。
「ホームでサポーターの声援を受けながらプレーするとなれば、間違いなく違ったものになるだろう。僕らはただ自分たちの役割を果たし、最高のパフォーマンスを発揮すればいい。ホームでの試合は素晴らしいものになるはずだ」
ミケル・アルテタ監督は「ここ(エスタディオ・メトロポリターノ)では、苦しい戦いを強いられる。世界トップクラスのチームを含め、多くのチームがここで苦しんできた。試合中には良い瞬間もあったが、苦しい瞬間もあった。勝敗の差は非常に小さい」と振り返り、「私たちはチャンピオンズリーグ準決勝という素晴らしい場所にいる。ホームのファンの前で戦うことになる。勝敗は私たち次第だ」と、第2戦に向けて決意を新たにした。