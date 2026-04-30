先制PK弾を挙げるも第1戦はドロー…アーセナルFWギェケレシュ「ホームでは間違いなく違ったものになる」

先制PK弾を挙げるも第1戦はドロー…アーセナルFWギェケレシュ「ホームでは間違いなく違ったものになる」