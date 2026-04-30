グラビアアイドルの桜りん（30）が30日、自身のインスタグラムを更新。バニーガールショットを投稿した。

ウサギのスタンプを添え、ピンクの耳やネクタイをつけ、胸元が大胆に露出された白レース素材のド迫力コスチュームを披露。拳を握ってあごの下につけた“ぶりっ子”ポーズや、ほおに手でハートをつくったウインクショットなどをアップした。

また、別の投稿では「桜りんゴルフチャンネルはじめます」と報告。白のゴルフウエア姿をアップし「スイング碑文谷さんにて撮影してきました 半袖シーズン！色んなコーデも楽しみにしててください また公開日が決まり次第お知らせします」と今後はバリエーションに富んだウエアにも注目が集まりそうだ。

ファンやフォロワーからも「わーお」「いくらなんでもかわいいすぎる」「ヤバイ！めっちゃカワ」などのコメントが寄せられている。

桜は沖縄県出身。東京・渋谷でスカウトされ、16年にアイドルグループ「片目惚れ−hitomebore−」メンバーとして芸能界デビュー。「ミスアクション2017」準グランプリ。「ミスヤングチャンピオン2018」特別賞受賞。新体操では高校時代に香川県代表選出された経験も生かし、バラエティー番組などでI字開脚など柔軟性を披露。19年にはABEMAの「全日本柔軟女王グラドルコンテスト」で2代目女王に。19年から格闘技イベントRISEのラウンドガールを8年連続で務めている。21年にはアイドルユニット「カメレオンリパブリック」を結成。SNSではプライベートや撮影などオフショットや、ゴルフ番組出演時の衣装などを発信。趣味は格闘技観戦、ゴルフ、釣り、酒、麻雀、ゲーム。特技は柔軟、新体操、ダンス。身長163センチ。スリーサイズはB94−W62−H92センチ。バストはFカップ。血液型A。