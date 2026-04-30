◇プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 王者・井上尚弥―挑戦者・中谷潤人 ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦 王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔（５月２日・東京ドーム）

タイトル戦に出場する４選手の会見が４月３０日、都内のホテルで行われた。初防衛戦に挑むＷＢＣ世界バンタム級チャンピオンの井上拓真（３０）＝大橋＝は、日本人初の５階級制覇を狙うＷＢＣ世界同級４位・井岡一翔（３７）＝志成＝との大一番を前に「井岡選手に勝つことで、井上拓真の強さを証明したい」と意気込みを口にした。

実績では大きく挑戦者が上回る。ミニマム級からスーパーフライ級までの４階級で世界王座を獲得し、ボクシング界ではレジェンドと表現される実力者が相手だ。「自分自身もすごくワクワクする。試合は始めてみないとどういう展開になるか分からない」と相手の実力が分かっているからこそ、言葉を選び警戒した。お互い攻めても、守っても高度な技術を持ち合わせるテクニシャン。試合前から「究極の技術戦」ともいわれる一戦だが、伝説の男を倒す準備は整っている。

拓真は昨年１１月に那須川天心（帝拳）とのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦に勝利して王座返り咲きに成功。その那須川は４月１１日にフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）とＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦を行い判定勝ち。拓真―井岡戦の勝者への挑戦権を手にした。拓真は井岡を下せば、因縁の再戦が実現するが「また戦えば勝つ自信はある」と返り討ちを宣言している。

まずは高いハードルとなる井岡戦に集中する。「大きな舞台（東京ドーム）でファンに感動、勇気を与えられる試合がしたい」と拓真。日本人初の井岡戦勝利を狙う。

戦績は拓真が２１勝（５ＫＯ）２敗、井岡は３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け。