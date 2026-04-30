指原莉乃、“裏アカ”からバチェロレッテ・平松里菜をフォロー「大ファンになったので」
タレントの指原莉乃が30日、都内で行われた『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 配信直前スペシャルトークイベントに登壇した。この日はスタジオMCの今田耕司、指原、山添寛が参加するなか、旅の主人公となる、4代目バチェロレッテ・平松里菜と対面した。
【写真】ドレス姿が美しい…4代目バチェロレッテ・平松里菜
同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、22年にシーズン2、24年にシーズン3が配信された。
今回はタイを舞台に、4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松が選出された。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く。
指原は「とにかく美しくまっすぐで凛としている。メイクやお洋服も毎回かわいいのでそれも楽しみにしていました」と平松を絶賛。「ひとりひとりと真剣に向き合っている姿は印象的。一瞬聞いたら『え？』となりそうな疑問にもひいたりせずに向き合っている」と人生初の本気の恋に挑む姿に感銘を受けたそう。
さらに「見ていて、大ファンになったのですべてのSNSの裏アカでフォローしています。すごいきれいなキッチンで料理をしていて。食パンに味噌をぬって食べるんです。つまみ食いが多いタイプ。そこがかわいくてファンです」と“プチ情報まで披露した。
番組の見どころとしても平松の恋する表情を挙げ「凛としていてなにかを見透かされそうな雰囲気があるんですけど芯にふれるとかわいい反応がいっぱいあって。恋をするとこんな感じになるんだなという表情を抜き出しました」とモニターを紹介。
「めちゃくちゃ正直。こんなに顔に出る人がいない」と今田も共感し、指原も「もしかしたら（初代バチェロレッテの）萌子さん依頼かも」と納得。平松は「周りからすぐに顔に出ると言われる」と照れ笑いし、指原は「だからこそこの表情もうそじゃない」と魅力を力説していた。
【写真】ドレス姿が美しい…4代目バチェロレッテ・平松里菜
同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、22年にシーズン2、24年にシーズン3が配信された。
指原は「とにかく美しくまっすぐで凛としている。メイクやお洋服も毎回かわいいのでそれも楽しみにしていました」と平松を絶賛。「ひとりひとりと真剣に向き合っている姿は印象的。一瞬聞いたら『え？』となりそうな疑問にもひいたりせずに向き合っている」と人生初の本気の恋に挑む姿に感銘を受けたそう。
さらに「見ていて、大ファンになったのですべてのSNSの裏アカでフォローしています。すごいきれいなキッチンで料理をしていて。食パンに味噌をぬって食べるんです。つまみ食いが多いタイプ。そこがかわいくてファンです」と“プチ情報まで披露した。
番組の見どころとしても平松の恋する表情を挙げ「凛としていてなにかを見透かされそうな雰囲気があるんですけど芯にふれるとかわいい反応がいっぱいあって。恋をするとこんな感じになるんだなという表情を抜き出しました」とモニターを紹介。
「めちゃくちゃ正直。こんなに顔に出る人がいない」と今田も共感し、指原も「もしかしたら（初代バチェロレッテの）萌子さん依頼かも」と納得。平松は「周りからすぐに顔に出ると言われる」と照れ笑いし、指原は「だからこそこの表情もうそじゃない」と魅力を力説していた。