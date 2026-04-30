テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で共演しているテレビ東京の中根舞美アナウンサー（25）の驚きの行動を暴露する場面があった。

「その中根が『テレ東批評』でよくかんだり、いじられたりするんですけど、その中根がやっているスポーツ、サッカー番組の話を伊集院さんが持ってきたんです」と佐久間氏。「（伊集院が）“俺は今週、中根の番組の話をしたい”って。それで中根が“いやですよー、もうそんな見ていじられたくないですよー”とか言ってた」とした。

「伊集院さんが、中根の番組の話をしようと思って。中根の番組を見たんですよ、そのサッカー番組」と佐久間氏。「中根が短い、若いキャリアの割に、サッカー選手たちに上手く振ってて、凄い良い空気だったから凄いなって言ったら、ボロボロ泣き始めて。中根がボロボロ泣き始めて、いやそのあと後輩のアナウンサー齋藤さんを特集するっていうのに、先輩アナウンサーがボロボロに泣き始めて」と感激して泣いてしまったという中根アナの様子を回顧した。

「アナウンサーって職種はやっぱりメンタルが不安定なんですかね」と苦笑。「やっぱり中根は、でもあのバラエティの『テレ東批評』ではいじられキャラですけど、そういうニュースとか生放送進行とか上手いんですけどね」と話した。