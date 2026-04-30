経済学者で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。スケールが違い過ぎる元カノ話を展開した。

一橋大卒で元経産省官僚の“超エリート枠”で登場し、披露する余談も異次元。「私が昔、アメリカの国際機関で働いている時、アメリカ人の彼女がいまして。その彼女がCIA（米中央情報局）からスカウトされたんですよ」と切りだした。

MC・かまいたちらが「凄いな…」と驚く中、「CIAは身分調査とか、過去20年どこの国へ行ったかとか、思想はどうかとか…1年くらいかけて全部調査して、採用するかどうかを決める」と説明した。

彼女は“合格”したといい、「元カノCIAっすか！」と濱家隆一は思わず声を上げた。

岸氏は「CIAって面白いんですよ。私、国際機関では北朝鮮の仕事をやってたんですが、当然CIAも関係する。CIAは機密情報が世界中の人間から入る。そのレポートを見せてもらうと意外といい加減なんですよ」とニヤリ。

「そんなん絶対アカンのちゃいますの？CIAのレポートなんか絶対見たらダメじゃないですか」と濱家にツッコまれ、「ちょこっと見せてもらったんですけど」と釈明し、「東スポの見出しみたいに“○○か!?”って感じで。そんなのばっかりで意外といい加減だなと思った」と明かし、笑わせていた。