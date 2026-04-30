メイプル超合金のカズレーザー（41）と安藤なつ（45）が30日、都内で行われた清涼菓子「ミンティア」の「リフレッシュビート」PR発表会で最近、はまっている独特な趣味を明かした。

安藤は「ずっとバイクに乗っているので、夜は交通量が減るのでノンストレスで気持ちが良い」と語った。ただ、首都高速道路では「降りる出口を間違え、渋谷の方面から来て、ナビに従って1時間かけて渋谷に戻った」と苦戦したと振り返った。

カズレーザーは「私、適当に電車に乗って駅で降りて、タクシーに乗って、運転手さんに『15分、真っすぐにいって下さい』と言って、外を見ないで下を見て、そこから自力で帰る」と明かした。安藤が「ダイエットで、やったわ！」とうなずくと、カズレーザーは「全然、帰れなくてタクシーに乗るんだけど。近場だけど知らないところがある」と笑みを浮かべた。

つい、夢中になることについては、カズレーザーは「ゲーム。欲しいゲームを購入しておいてやる」と即答。安藤は「久しぶりに会ったら、量販店のゲームコーナーの前だった」とうなずきつつ「夜中にフライパンに、いろいろなモノを入れて炊き込みご飯。漬物も入れたり…炊きたてなので食べちゃうしか方法がない」と言い、笑った。