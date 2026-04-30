CANDY TUNEが、4月22日にリリースした3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』より、収録曲「すーぱー優勝ちゅーーん！」のMVを本日4月30日20時に公開する。

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アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（NHK Eテレ）のエンディングテーマに起用された同楽曲は、CANDY TUNEらしいポップなサウンドと「優勝！」と復唱される掛け声が特徴の盛り上がる楽曲だ。

MVでは、小悪魔風衣装やスポーティなコーディネートに身を包んだメンバーたちが気合いたっぷりに登場。表彰式をモチーフにしたカラフルでハッピーな世界観の中で展開される、漫画のコマ風カットなどのユニークな演出も見どころとなっている。

なお、3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』は同楽曲のほか、表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」をはじめ、全バージョンに『ほっともっと』新TVCMソング「HOT!SCOOP!」、初回限定盤には新曲「シャットダウン！」、CANDY TUNE盤には人気曲「いえなかったことば～ありがとう～」も収録している。

（文＝リアルサウンド編集部）