メイプル超合金、家電量販店のゲームコーナーで偶然ばったり 安藤なつは“フリスク炊き込みご飯”挑戦に意欲
お笑いコンビ・メイプル超合金（安藤なつ、カズレーザー）が30日、都内で行われた『ミンティア リフレッシュビート』PR発表会に参加した。
【写真】コンビで！ゲームに熱中するメイプル超合金
つい夢中になってしまうことを話すことに。カズは「ゲーム」だそうで「好きなんですよ。先にほしいゲームを片っ端から購入して空いた時間でやる」という。ただ「買うだけ買って、全然クリアできてない。クリアできてないし、やり直す時に時間が経っていて、毎回新鮮な気持ちになる。『何、このゲーム！超おもしろいじゃん』となる。最高ですね」と多忙ゆえの楽しさも見つけたそうで「全然、世界を救えていないですけど」と苦笑いだった。安藤は「この前、久しぶりにたまたま会ったのが家電量販店のゲームコーナーの前だった」と笑いながら明かしていた。
一方、安藤は「夜中にフライパンで炊き込みご飯。いろんなものを入れて」とする。漬け物などなんでも入れて炊き込みご飯を作っているそう。フリスクを提案されると安藤は「まだやってない！あるね」と前向きだった。
【写真】コンビで！ゲームに熱中するメイプル超合金
つい夢中になってしまうことを話すことに。カズは「ゲーム」だそうで「好きなんですよ。先にほしいゲームを片っ端から購入して空いた時間でやる」という。ただ「買うだけ買って、全然クリアできてない。クリアできてないし、やり直す時に時間が経っていて、毎回新鮮な気持ちになる。『何、このゲーム！超おもしろいじゃん』となる。最高ですね」と多忙ゆえの楽しさも見つけたそうで「全然、世界を救えていないですけど」と苦笑いだった。安藤は「この前、久しぶりにたまたま会ったのが家電量販店のゲームコーナーの前だった」と笑いながら明かしていた。
一方、安藤は「夜中にフライパンで炊き込みご飯。いろんなものを入れて」とする。漬け物などなんでも入れて炊き込みご飯を作っているそう。フリスクを提案されると安藤は「まだやってない！あるね」と前向きだった。