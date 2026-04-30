女優剛力彩芽（33）が30日、フジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にゲスト出演。大人気男性アイドルと高校の同級生だったことを明かした。

番組内で「剛力さんはSnow Man深澤（辰哉）君と高校の同級生」と紹介されると、うなずいた剛力は「芸能科の高校だったので同級生なんですけど。同じクラスだったので、ダンス部で同じ部活に入ってました。一緒に踊ってたりとか」と振り返った。

この日も同局内で遭遇したといい「さっきも番組終わりで下で会って」と笑顔。「一緒に仕事したり会ったら写真撮ろうねと話をしてて。ツーショット写真を撮ったり」と関係性を語った。

番組では、深澤から剛力へのメッセージも紹介。「高校の時からすごく大人っぽくて面倒見がいい人だったので、同い年なのに姉さんって呼んでいました。部活でふざけていて怒られたこと、剛力さんのお弁当のおかずを食べて怒られたこと、高校生時代一番怒られた人かもしれません」と読み上げられた。

MCのハライチ岩井勇気は「すごいリア充エピソードだったね」としみじみ。澤部佑も「学園ドラマの世界」と同意すると、剛力は“お弁当事件”について「私がたまたま席を離れてて。最初はメインのお肉みたいな料理を取ろうとしてたんです。周りが『それはさすがに怒られるからやめた方がいい』と。『じゃあトマトにしよう』ってトマトを取ったらしいんですけど、私トマトが一番大好きなんです。トマト食べた人誰？ 『ふっか（深澤の愛称）だよ』ってなって。買ってきなさいって」と買いに走らせたと笑った。