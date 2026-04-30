剛力彩芽が明かす大人気男性アイドルとの高校生活にハライチ驚き「学園ドラマの世界」
女優剛力彩芽（33）が30日、フジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にゲスト出演。大人気男性アイドルと高校の同級生だったことを明かした。
番組内で「剛力さんはSnow Man深澤（辰哉）君と高校の同級生」と紹介されると、うなずいた剛力は「芸能科の高校だったので同級生なんですけど。同じクラスだったので、ダンス部で同じ部活に入ってました。一緒に踊ってたりとか」と振り返った。
この日も同局内で遭遇したといい「さっきも番組終わりで下で会って」と笑顔。「一緒に仕事したり会ったら写真撮ろうねと話をしてて。ツーショット写真を撮ったり」と関係性を語った。
番組では、深澤から剛力へのメッセージも紹介。「高校の時からすごく大人っぽくて面倒見がいい人だったので、同い年なのに姉さんって呼んでいました。部活でふざけていて怒られたこと、剛力さんのお弁当のおかずを食べて怒られたこと、高校生時代一番怒られた人かもしれません」と読み上げられた。
MCのハライチ岩井勇気は「すごいリア充エピソードだったね」としみじみ。澤部佑も「学園ドラマの世界」と同意すると、剛力は“お弁当事件”について「私がたまたま席を離れてて。最初はメインのお肉みたいな料理を取ろうとしてたんです。周りが『それはさすがに怒られるからやめた方がいい』と。『じゃあトマトにしよう』ってトマトを取ったらしいんですけど、私トマトが一番大好きなんです。トマト食べた人誰？ 『ふっか（深澤の愛称）だよ』ってなって。買ってきなさいって」と買いに走らせたと笑った。