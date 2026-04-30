金田朋子、アスレチック大会で優勝した娘顔出し公開「二冠すごすぎる」「そっくり」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】声優の金田朋子が4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。長女のアスレチック大会での優勝ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】52歳声優「そっくり」アスレチック大会で二冠とった娘顔出し
金田は「スケートをしやすい環境においてあげたくて実家を出て娘と2人暮らし始めてちょうど今日で一か月」「ママの為にとアスレチックの大会で優勝して笑顔とお米をくれました」とつづり、写真を投稿。優勝商品のお米と賞状を手にし、人差し指を立て「1」位のポーズで笑顔で写真に写る娘に「やっぱ娘の笑顔は最高！お米も最高笑 二冠おめでとう！」とお祝いの言葉を記している。
この投稿には「パパとママの遺伝子が輝いてる」「ママのための気持ちが泣ける」「二冠すごすぎる」「娘さんの優しさに感動」「優勝おめでとうございます」「そっくり」などと反響が寄せられている。
金田と俳優の森渉は2013年11月に結婚し、2017年6月に第1子となる女児を出産。2024年4月に離婚している。（modelpress編集部）
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【写真】52歳声優「そっくり」アスレチック大会で二冠とった娘顔出し
◆金田朋子、娘の優勝報告で笑顔ショット公開
金田は「スケートをしやすい環境においてあげたくて実家を出て娘と2人暮らし始めてちょうど今日で一か月」「ママの為にとアスレチックの大会で優勝して笑顔とお米をくれました」とつづり、写真を投稿。優勝商品のお米と賞状を手にし、人差し指を立て「1」位のポーズで笑顔で写真に写る娘に「やっぱ娘の笑顔は最高！お米も最高笑 二冠おめでとう！」とお祝いの言葉を記している。
◆金田朋子の投稿に反響
この投稿には「パパとママの遺伝子が輝いてる」「ママのための気持ちが泣ける」「二冠すごすぎる」「娘さんの優しさに感動」「優勝おめでとうございます」「そっくり」などと反響が寄せられている。
金田と俳優の森渉は2013年11月に結婚し、2017年6月に第1子となる女児を出産。2024年4月に離婚している。（modelpress編集部）
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