i-dleミンニ、サッカー観戦スタイルで大胆美ウエスト披露「着こなせるのすごい」「かっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】ガールズグループ・i-dle（アイドゥル）のMINNIE（ミンニ）が4月28日、自身のInstagramを更新。サッカー観戦の服装を公開し、話題となっている。
【写真】韓国ガールズグループメンバー「着こなせるのすごい」サッカー観戦コーデで美ウエスト披露
ミンニは「最高の天気の中、初めてアーセナルの試合を観戦しました」と英語でつづり、写真を投稿。スタジアムの前で、黒のアウターと黒のレザー調パンツ、黒いサングラスをかけインナーには赤のアーセナルTシャツで、鍛え上げられたウエストが見えるスタイルで、笑顔でピースサインを披露している。
この投稿に「スタイル抜群」「ウエスト綺麗すぎ」「かっこいい」「着こなせるのすごい」「ヘルシーで素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】韓国ガールズグループメンバー「着こなせるのすごい」サッカー観戦コーデで美ウエスト披露
◆ミンニ、スタジアムで美ウエスト公開
ミンニは「最高の天気の中、初めてアーセナルの試合を観戦しました」と英語でつづり、写真を投稿。スタジアムの前で、黒のアウターと黒のレザー調パンツ、黒いサングラスをかけインナーには赤のアーセナルTシャツで、鍛え上げられたウエストが見えるスタイルで、笑顔でピースサインを披露している。
◆ミンニの投稿に反響
この投稿に「スタイル抜群」「ウエスト綺麗すぎ」「かっこいい」「着こなせるのすごい」「ヘルシーで素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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