韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月30日、キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）の特集記事を組み、キムが演出した好機を生かせなかったチームに不満を示した。

「最下位常連チーム相手に2連敗」

ロサンゼルス・ドジャースは30日、本拠地ドジャー・スタジアムでマイアミ・マーリンズと対戦し、キムは「7番・ショート」でスタメン出場した。

試合は、マーリンズが2回にリアム・ヒックス捕手（26）のソロ本塁打で先制。ドジャースはその裏、アレックス・コール外野手（31）のタイムリーで同点に追いついた。

その後、両チームともに1点を追加し、2−2の同点で迎えた8回、マーリンズがハビエル・サノヤ内野手（23）の内野安打で1点を獲得した。これが決勝点となり、マーリンズが3−2で勝利した。

ドジャースは9回に見せ場を作った。先頭のキムが四球を選んで出塁すると、続くコールも四球で、無死1、2塁となった。

アレックス・フリーランド内野手（24）が送りバントを決め、1死2、3塁の場面で、大谷翔平選手（31）は申告敬遠で歩かされた。1死満塁のチャンスに、フレディ・フリーマン内野手（36）がセカンドゴロに倒れ、これがダブルプレーとなり試合終了した。

キムがチャンスを演出するもチームは惜敗。「スポーツ朝鮮」は、「衝撃！キム・ヘソンが決勝のチャンスを演出したのに、すべて台無しに！ 最下位常連チーム相手に2連敗とは」とのタイトルで記事化した。

「2日連続でマイアミに1点差で敗れ衝撃的な余波」

記事では「大谷翔平への四球で1死満塁となったが、フレディ・フリーマンの衝撃的な併殺打が飛び出し、マイアミの満塁作戦が大成功を収めた。ドジャースはキム・ヘソンから始まった9回裏のサヨナラチャンスを無残に逃し、そのまま敗れた。ドジャースは、2日連続でマイアミに1点差で敗れ、衝撃的な余波が続いている」と報じた。

そして、この日のキムのパフォーマンスに言及した。

「キム・ヘソンはこの日、『マルチ出塁』で自分の役割を果たした。7番・ショートで先発出場し、3打数1安打1四球を記録した。4試合ぶりの安打を放ったのに続き『マルチ出塁』を達成し、シーズン打率は2割9分6厘（54打数16安打）に上昇した」

今季マイナーリーグで開幕を迎えたキムは、ムーキー・ベッツ内野手（33）の故障者リスト入りに伴い、4月6日に大リーグに昇格した。ここまで21試合に出場し、打率.296、7打点。出塁率と長打率を合わせたOPSは.760を記録している。