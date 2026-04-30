4月30日公開

「ザ☆モデルカー No.30 1/24 ニッサン S30 フェアレディZ エアロカスタム '75」

青島文化教材社は、9月に発売するプラモデル「ザ☆モデルカー」シリーズの新製品を公開した。

9月発売製品には、「No.30 1/24 ニッサン S30 フェアレディZ エアロカスタム '75」、「No.94 1/24 ニッサン ECR33 スカイラインGTS25t タイプM '94」がラインナップしている。

ザ☆モデルカー No.30 1/24 ニッサン S30 フェアレディZ エアロカスタム '75

価格：3,080円

JANコード：4905083205426

S30型フェアレディZは、1969年10月に登場した。ネーミングには新たに「究極」を意味する「Z」が与えられ、ロングノーズ＆ショートデッキの流麗なファストバックスタイルのボディを身にまとい、直列6気筒の滑らかかつダイナミックな走りは、まさに'70年代の幕開けを告げるにふさわしいもので、国内外で大ヒットを記録した。

本製品は、フェアレディZ エアロカスタム仕様を再現しており、240ZG仕様のデカールが付属する。1980年代に製作された金型を使用。

・前後スポイラー

・フルワークスオーバーフェンダー

・バケットシート

・エイトスポークアルミホイール

・アルミナンバープレート

・窓枠マスキングシール

ザ☆モデルカー No.94 1/24 ニッサン ECR33 スカイラインGTS25t タイプM '94

価格：3,300円

JANコード：4905083205433

1993年8月19日にフルモデルチェンジを受け誕生したR33型スカイラインの愛称は「GT9」。「卓越した走りの本流グランドツーリングカー」を開発コンセプトに作り上げられたR33型は、走りのスカイラインの復活となった先代R32型を一層進化させたモデルで、バッテリーをトランクに移し、理想的な前後重量配分を追求。走りの性能を徹底的に高めると共にボディも全車3ナンバーサイズとなり、居住性も大幅に向上していた。

本製品はカタログ仕様を再現。16インチdBタイヤを使用している。

・社外品アルミホイール

・エアロパーツ＆デカッパネ

・スポーツマフラー

・バケットシート

・アルミナンバープレート

・窓枠マスキングシール

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※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

