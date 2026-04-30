4月30日 公開 9月 発売予定 【1/24 TRD AE86トレノ N2仕様 '85 (トヨタ)】 価格：3,410円 【1/24 C-WEST FD3S RX-7 '99 (マツダ)】 価格：3,630円 【「ザ☆チューンドパーツ」シリーズ4製品】 価格：各1,430円

「1/24 TRD AE86トレノ N2仕様 '85 (トヨタ)」

青島文化教材社は、9月に発売を予定しているプラモデル「ザ☆チューンドカー」シリーズおよび「ザ☆チューンドパーツ」シリーズの新製品情報を公開した。

「ザ☆チューンドカー」シリーズからは、「1/24 TRD AE86トレノ N2仕様 '85 (トヨタ)」と「1/24 C-WEST FD3S RX-7 '99 (マツダ)」が登場。また、「ザ☆チューンドパーツ」シリーズからは、ドレスアップに欠かせないカスタムパーツ「1/24 アドバンレーシングRS 19インチ」、「1/24 AVS モデルT6 19インチ」、「1/24 エンケイ GTC 01 19インチ」、「1/24 ボルクレーシング RE30 19インチ」の4製品が発売される。

「ザ☆チューンドカー」シリーズ

※画像は試作品。実際の商品とは異なる場合がある。

「1/24 TRD AE86トレノ N2仕様 '85 (トヨタ)」

価格：3,410円

JAN：4905083205464

本商品は、TRDパーツを多数搭載したAE86のトレノを再現したモデル。1983年5月に登場したAE86のトレノは、FF化が当たり前だった時代にあえてFRレイアウトを採用し、エンジンも先代までの2T-Gから新開発の4A-Gへ変更している。ボディバリエーションは兄弟車であるレビンと共にそれぞれ3ドアハッチバックと2ドアクーペの2種類があり、エンジンによって形式名が変わる。4A-Gエンジンを搭載した車種が「AE86」、1,500ccの3A-Uエンジンを搭載した車種が「AE85」の2種類に分けられている。

【商品概要】

・フロントスポイラー

・リアスポイラー

・フロントオーバーフェンダー

・バケットシート

・リアオーバーフェンダー

・9点式ロールケージ

・レーシングステアリング

・1/24用TRDデカール

・内張り剥がした内装再現

・16インチ 8スポーク ホイール

・窓枠マスキングシール

「1/24 C-WEST FD3S RX-7 '99 (マツダ)」

価格：3,630円

JAN：4905083205471

本商品は、マツダの「RX-7」3代目となるFD3S型を再現したモデル。1991年10月に発売されたFD3S型は、平成12年排出ガス規制の影響もあり、2002年8月をもって生産終了となった。生産終了を前に、最終特別限定車「RX-7スピリットR」が2002年4月にリリースされている。

【商品概要】

・N1フロントバンパー ※両サイドのダクト部分は再現されていない。

・固定ライトキット

・サイドステップII

・リアバンパー

・MEGAマフラー

・GTウイング アルミニウム（ダブルタイプ）

・ホイール

・窓枠マスキングシール

「ザ☆チューンドパーツ」シリーズ

※取り付けの際は加工が必要になる場合がある。

1/24 アドバンレーシングRS 19インチ

価格：1,430円

JAN：4905083205488

「1/24 AVS モデルT6 19インチ」

価格：1,430円

JAN：4905083205495

「1/24 エンケイ GTC 01 19インチ」

価格：1,430円

JAN：4905083205501

「1/24 ボルクレーシング RE30 19インチ」

価格：1,430円

JAN：4905083205518

【商品概要（「ザ☆チューンドパーツ」シリーズ 4製品共通）】

・ホイール 1台分

・デカール

・ポリキャップ

・19インチ引っ張りタイヤ 1台分

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