特殊詐欺・フィッシング詐欺に関し、ソフトバンクや楽天などを通信キャリアをかたり、ＰａｙＰａｙ支払いに誘導する手口が急増していることが３０日、分かった。特殊詐欺やフィッシング詐欺の対策サービスを提供するトビラシステムズ株式会社が、３月に確認された詐欺電話や詐欺ＳＭＳに関する独自調査をレポートしている。

同社によると、３月は通信キャリアをかたる手口の割合が２５．７％。２月の調査では１３．８％だったことから、１１．９％も増加したことになる。携帯料金の未納をうたい、ＰａｙＰａｙでの支払いに誘導する手口が増加したためと考えられるという。

また、ＳＮＳ・コミュニケーションをかたる手口は２６．６％（前月は２９．４％）と、引き続き高い割合で推移している。実在する企業やブランドをかたるＳＭＳについては、３月は「東京電力」「ＷｈａｔｓＡｐｐ」が１か月を通して継続的に発生。また、３月上旬に「Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ」が目立った一方で、中旬以降はこれに入れ替わる形で「Ａｍａｚｏｎ」をかたるＳＭＳが目立った。