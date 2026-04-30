◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝枠順決定

出走馬１５頭の枠順が４月３０日午後、決定した。

歴代最多の同レース８勝を数える武豊騎手とコンビのアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は歴代最多１３勝をマークする３番枠から初のビッグタイトルを目指す。

前走の大阪杯で、昨年の日本ダービー以来となる復活のＧ１・３勝目を挙げたクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は過去９勝をマークする７番に決まった。

ヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は７枠１２番から、２０１９年、２０２０年のフィエールマン以来の連覇に挑む。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ヴェルミセル 牝６ ５６ 鮫島 克駿

（２）サンライズソレイユ 牡５ ５８ 池添 謙一

（３）アドマイヤテラ 牡５ ５８ 武 豊

（４）アクアヴァーナル 牝５ ５６ 松山 弘平

（５）ケイアイサンデラ セン６ ５８ 藤懸 貴志

（６）エヒト 牡９ ５８ 川田 将雅

（７）クロワデュノール 牡４ ５８ 北村 友一

（８）シンエンペラー 牡５ ５８ 岩田 望来

（９）プレシャスデイ 牡４ ５８ 吉村 誠之助

（１０）マイネルカンパーナ 牡６ ５８ 津村 明秀

（１１）タガノデュード 牡５ ５８ 古川 吉洋

（１２）ヘデントール 牡５ ５８ クリストフ・ルメール

（１３）ミステリーウェイ セン８ ５８ 松本 大輝

（１４）ホーエリート 牝５ ５６ 戸崎 圭太

（１５）ヴェルテンベルク 牡６ ５８ 松若 風馬