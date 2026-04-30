◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、主催者推薦で出場した１９歳ルーキーの松原柊亜（しゅあ、フリー）が７バーディー、ボギーなしで７アンダーの６５をマークし、単独首位でホールアウトした。

１つ伸ばして迎えた前半の１７番パー５で残り６５ヤードから１・５メートルに寄せてバーディー。後半の１番と３番は２メートルに寄せ、２番は８メートルをねじ込んで３連続バーディーを奪った。自己ベストに並ぶ６５をたたき出し「特にパターが良かった。すごく上出来。１００点です」と笑顔がはじけた。

高校３年時の２４年にプロテストで不合格。その３日後、幼少期から支えてくれた父・秀光（ひであき）さんの膵臓（すいぞう）がんが発覚し、約２か月後の同年１２月に他界した。ショックが大きく、３か月ほどクラブが握れなかったが、再びプロへの道を歩み始めた。父から言われた「また一緒に回りたいと思われる選手になろう」という言葉を胸にプレー。昨年１１月に２度目の挑戦でプロ合格を決めた。

ルーキーイヤーの今季はレギュラーツアー全３戦で予選落ち。同期の選手が活躍する姿に「悔しいなという思いもありつつ、自分が下手だったんだな、次に頑張ろうと思えた」。今季４戦目で上位で好発進。松原は「まずは絶対に予選通過することが大事。あと３日、どんどん攻めていきたい。今年の目標はステップ（アップツアー）で優勝すること、リランキングを上位で中盤・後半戦に出たい」と意気込んだ。

◆松原 柊亜（まつばら・しゅあ）２００６年１１月３０日、栃木県鹿沼市出身。１９歳。父の影響で３歳からゴルフを始める。千葉・松戸二中３年時の２１年に全国中学校選手権、日本ウェルネス高２年時の２２年に関東高校選手権で優勝。日本ウェルネススポーツ大に進み、昨年１１月に２度目の挑戦でプロテストに合格。ＱＴランク５６位。平均飛距離は２５０ヤード。得意クラブは５０度ウェッジ。好きな歌手はＡＫ―６９。趣味はガチャガチャ。１６４センチ。