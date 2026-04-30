プラモデルで再登場だドン！ プラモデル「太鼓の達人［初代］アーケード筐体」が8月に再販
【太鼓の達人［初代］アーケード筐体】 8月 再販予定 価格：4,400円
Taiko no Tatsujin TM Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
ウェーブは、プラモデル「太鼓の達人［初代］アーケード筐体」を8月に再販する。価格は4,400円。
本商品は和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人」の初代アーケード筐体を1/12スケールプラモデル化したもの。主要な部品は実機に近い成型色が採用され、接着剤を使用せずに組み立てられる“スナップフィットタイプ”となっている。
本体を覆うカラフルなマーキングはシールで再現され、プレイ中を再現するモニターカード8種が付属する。
【新製品情報】“和太鼓リズムゲーム”「太鼓の達人」。誰もが知っているあの巨大なゲーム筐体のプラモデルが再登場となります。太鼓の達人［初代］アーケード筐体 製品ページ公開しました！2026年8月発売予定です。#ウェーブ #太鼓の達人- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) April 30, 2026
【製品詳細はこちら→】https://t.co/22OADkPEGm… pic.twitter.com/fKtN4DPZ1p
Taiko no Tatsujin TM Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※画像の完成品は、組み立て、塗装を施したものです。
※画像の完成品は開発中のものです。実際の製品とはシールなど細部の仕様が異なる場合があります。ご了承ください。