【太鼓の達人［初代］アーケード筐体】 8月 再販予定 価格：4,400円

ウェーブは、プラモデル「太鼓の達人［初代］アーケード筐体」を8月に再販する。価格は4,400円。

本商品は和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人」の初代アーケード筐体を1/12スケールプラモデル化したもの。主要な部品は実機に近い成型色が採用され、接着剤を使用せずに組み立てられる“スナップフィットタイプ”となっている。

本体を覆うカラフルなマーキングはシールで再現され、プレイ中を再現するモニターカード8種が付属する。

Taiko no Tatsujin TM Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像の完成品は、組み立て、塗装を施したものです。

※画像の完成品は開発中のものです。実際の製品とはシールなど細部の仕様が異なる場合があります。ご了承ください。