日本漫画家協会が4月30日、公式サイトを更新。田森庸介さんが、10日に亡くなったと伝えた。74歳だった。



サイトでは「当協会会員の田森庸介氏が、2026年4月10日に74歳でご逝去されました。葬儀はお身内で執り行われ、お花・お供物・お香典は個人の遺志によりご辞退されるとのことです」と伝えられた。



田森さんは1951年東京都生まれ。1978年に『ポポロクロイス物語』にてデビュー。同作品は1981年から1986年まで朝日小学生新聞にて連載、のちにゲーム化され大人気シリーズとなる。そのほかの作品に『となりの鉄子』、「むちゃのねこ丸ゲームブック」シリーズ、「まほうねこダモン」シリーズなどがある。



■報告全文

当協会会員の田森庸介氏が、2026年4月10日に74歳でご逝去されました。葬儀はお身内で執り行われ、お花・お供物・お香典は個人の遺志によりご辞退されるとのことです。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。