今田耕司、『バチェラー』シリーズ“板東さん”と対面に感激 スピンオフを熱望
タレントの今田耕司が4月30日、都内で行われた『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 配信直前スペシャルトークイベントに登壇した。この日は番組の主人公となる4代目バチェロレッテ：平松里菜とスタジオMCの今田、指原莉乃、山添寛（相席スタート）、今シリーズで卒業する司会進行の坂東工が参加し、トークを繰り広げた。
【写真】ダンディーでかっこいい！進行役として人気の坂東工
同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、22年にシーズン2、24年にシーズン3が配信された。
今回はタイを舞台に、4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松が選出された。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く。
シリーズ過去10作品に参加してきた板東から名前を呼ばれて登壇した今田は「10年見ております！」と感動し、山添は「板東さんがいるだけで旅の空気になる」とうなると板東は「記者会見とはこんな感じなんですね」とにっこり。今回で勇退する板東に、今田は「本当におつかれさまでした」とねぎらった。
改めて今田は「バチェラーという国に住んでいる妖精。こっちで会えるとは…まさにティンカーベル。バチェラーで真実の愛を見つけさせてくださる人。板東さんって人にいてほしい。2代目が来るとしても“板東さん”を名乗っていてほしい。バチェラーの国にいる妖精は板東なんです。じゃないと違和感がある」とさびしさをにじませた。
指原も「バチェラー・バチェロレッテに人気出演者の方はいらっしゃいますけどあわせた1番人気なんじゃないか」と絶賛し、今田は「アマゾンさんがいらっしゃればスピンオフで板東さんを奪い合うやつを…ぜひ見てみたい」と熱望。板東から「今田さんがスタジオMCをやってくださりますか？」と聞かれ「もちろんです！」と力強く応じていた。
【写真】ダンディーでかっこいい！進行役として人気の坂東工
同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、22年にシーズン2、24年にシーズン3が配信された。
シリーズ過去10作品に参加してきた板東から名前を呼ばれて登壇した今田は「10年見ております！」と感動し、山添は「板東さんがいるだけで旅の空気になる」とうなると板東は「記者会見とはこんな感じなんですね」とにっこり。今回で勇退する板東に、今田は「本当におつかれさまでした」とねぎらった。
改めて今田は「バチェラーという国に住んでいる妖精。こっちで会えるとは…まさにティンカーベル。バチェラーで真実の愛を見つけさせてくださる人。板東さんって人にいてほしい。2代目が来るとしても“板東さん”を名乗っていてほしい。バチェラーの国にいる妖精は板東なんです。じゃないと違和感がある」とさびしさをにじませた。
指原も「バチェラー・バチェロレッテに人気出演者の方はいらっしゃいますけどあわせた1番人気なんじゃないか」と絶賛し、今田は「アマゾンさんがいらっしゃればスピンオフで板東さんを奪い合うやつを…ぜひ見てみたい」と熱望。板東から「今田さんがスタジオMCをやってくださりますか？」と聞かれ「もちろんです！」と力強く応じていた。